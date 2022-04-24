افتتاح صالون الفن المعاصر : "همسات" من الالوان والشخوص والمساحات بقصر خير الدين

- أكثر من 150 لوحة فنية زينت فضاء قصر خير الدين (متحف مدينة تونس) بالمدينة العتيقة لفنانين تشكيليين تونسيين من مختلف الأجيال والمشارب الفنية، وذلك في إطار الصالون التونسي للفن المعاصر الذي افتتح أمس السبت 23 أفريل في دورته السابعة ويتواصل إلى غاية يوم 15 ماي القادم بحضور لفيف من أهل الثقافة والفن والإعلام .وصالون الفن المعاصر الذي ينتظم ببادرة من اتحاد الفنانين التشكيليين يعود إلى النشاط بعد انقطاع لسنتين بسبب جائحة "كورونا" ، ويعتبر أكبر تجمع للفنانين التشكيليين التونسيين لعرض أعمالهم الفنية التشكيلية ، (لوحات تشكيلية مائية وزيتية واركيليك وغيرها) وأيضا تنصيبات جدارية ومنحوتات رخامية وأخرى خزفية ، إلى جانب الاعمال المنقوشة على الخشب والنحاس والمنسوجات وأعمال الفيديو والصور الفوتوغرافية .ويكتشف زوار هذا المعرض بمتحف خير الدين الكثير من الأعمال التشكيلية الفنية المتنوعة التي راوحت في محتواها بين الواقعي والتجريدي، بألوان واشكال وتقنيات ترجمت اعتمالات الفنانين المشاركين النفسية والفكرية ، في سهرة رمضانية لم تخل من الموسيقى أمام قصر خير الدين بإمضاء الفنان ياسر جرادي.وفي كلمة للامين العام لاتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين وسام غرس الله في افتتاح فعاليات صالون الفن المعاصر اكد ان "المعرض يستعيد انفاسه وموقعه بالمشهد التشكيلي التونسي بعد انقطاع بسبب الوباء ،وهو مناسبة لتقديم اعمال فنية لفنانين هواة او محترفين غيبها الحجر الصحي " مشيرا الى ان "اختيار اسم "همسات " للمعرض انما للدلالة على ان الاعمال الفنية المشاركة كانت نتاجا للتعبير الحر والتعاطي اللامتناهي للفنان مع الاشكال والالوان والتقنيات باعتماد جملة الاحاسيس والمشاعر التي كانت تكتنفه فترة انتشار الوباء واغلاق الفضاء العام".ويضيف "هي همسات بصرية واخرى سردية يسعى الفنان التشكيلي من خلالها الى ابراز جمالية اللحظة والتفاصيل التي يمكن ان تحف بالشخوص لتستوي ابداعا مثقلا بالمعاني والصور ".وبين اروقة قصر خير الدين بهندسته الفريدة من نوعها ومعماره الضارب في القدم تنتصب الاعمال الفنية شامخة بين لوحات متوسطة وكبيرة الحجم، ومنحوتات تعانق جمال المكان، حيث نجد لوحات لفنانين محترفين على غرار حمادي بن سعد بلوحته "موسيقى الدانوب"، وجمال شوقي مهداوي بلوحته "المملكة المتعذر دخولها" وسامي بن عامر بعمله "رائع" ، ومحمد المالكي بعمله الفني "ذكريات الطفولة".ويظل معرض الفن المعاصر حسب وسام غرس الله من هذا المنظور "اكتشافا للمولعين بأنماط الفن المعاصر وتمثلاته، ومناسبة للتعرف على احدث الافكار والمقترحات الفنية المعاصرة التي يطرحها الفنان التشكيلي التونسي امام جمهور متعدد ومختلف ".ويمكن القول ان صالون الفن المعاصر في دورته الجديدة لسنة 2022 ومن خلال أعمال 157 فنانا تشكيليا تونسيا يرحل بزائريه الى عوالم الاشكال والالوان والتقنيات والخامات والمواد والمساحات التي تشكل جميعها العمل الفني وتجعل منه اثرا يتجاوز حدود الزمان والمكان.وللاشارة فإن فكرة إحداث صالون الفن المعاصر تعود إلى سنة 2011 وتهدف إلى تقديم أهمّ التجارب والتوجهات الفنية التي يحرص الفنانون التشكيليون على ابرازها كنوع من التمرد على السائد، والتعبير بحرية عن الواقع المعيش وعن الأحلام التي يتوقون إلى تجسيدها، وهو بذلك يدعم مختلف اشكال الفن المعاصر ويشجع الفنانين التشكيليين على اثراء تجاربهم وصقل مواهبهم والتعريف بأعمالهم .وقد شهد صالون الفن المعاصر تنظيم أول دورة له من 14 جوان الى 30 جويلية 2016 بمتحف مدينة تونس وسجلت مشاركة نحو 100 فنان تشكيلي تونسي بأعمال جمعت بين اللوحات التشكيلية، والمنحوتات، والصور الفوتوغرافية، وترجمت مضامينها كل المعاني الإنسانية والمواضيع المرتبطة خاصة بقيم الحرية والعدالة.