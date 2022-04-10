بطولة افريقيا للرقبي لاقل من 20 عاما - المنتخب التونسي يفشل في بلوغ المربع الذهبي بخسارته امام نظيره الزيمبابوي 18-19

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فشل المنتخب التونسي للرقبي ب15 لاعبا في بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للامم تحت 20 عاما (بارثيس تروفي) بعد خسارته في الدور الاول امام نظيره الزيمبابوي بنتيجة 18-19 في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت في العاصمة الكينية نيروبي.وسيواصل المنتخب التونسي مشواره في هذه البطولة الافريقية بخوض الدورة الترتيبية من اجل تحديد اصحاب المراكز من 5 الى 8.وستواجه العناصر الوطنية يوم الاربعاء المقبل منتخب كوت ديفوار الذي كان خسر في الدور الاول امام نظيره الناميبي بنتيجة ثقيلة صفر-62 على ان تختتم مشاركتها بمقابلة ترتيبية اخرى يوم السبت المقبل على ضوء النتيجة المحققة امام كوت ديفوار اذ ستلاقي منتخب زامبيا او منتخب اوغندا.يذكر ان المنتخب البطل سيمثل القارة الافريقية في مونديال الرقبي للاواسط.زيمبابوي - تونس 19-18ناميبيا - كوت ديفوار 62-صفرمدغشقر - زامبيا 26-14كينيا (حاملة اللقب) - اوغندا 54-20الدورة الترتيبية من اجل تحديد المراكز بين 5 و8تونس - كوت ديفوارزامبيا - اوغنداالدور نصف النهائيناميبيا - كينيازيمبابوي - مدغشقرالمباراة الترتيبية من اجل المركز السابعالمنهزم من مباراة تونس/كوت ديفوار ضد المنهزم من مباراة زامبيا/اوغنداالمباراة الترتيبية من اجل المركز الخامسالفائز من مباراة تونس/كوت ديفوار ضد الفائز من مباراة زامبيا/اوغنداالمباراة الترتيبية من اجل المركز الثالثالدور النهائي