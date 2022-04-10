بطولة افريقيا للرقبي لاقل من 20 عاما - المنتخب التونسي يفشل في بلوغ المربع الذهبي بخسارته امام نظيره الزيمبابوي 18-19

فشل المنتخب التونسي للرقبي ب15 لاعبا في بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للامم تحت 20 عاما (بارثيس تروفي) بعد خسارته في الدور الاول امام نظيره الزيمبابوي بنتيجة 18-19 في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت في العاصمة الكينية نيروبي.
وسيواصل المنتخب التونسي مشواره في هذه البطولة الافريقية بخوض الدورة الترتيبية من اجل تحديد اصحاب المراكز من 5 الى 8.
وستواجه العناصر الوطنية يوم الاربعاء المقبل منتخب كوت ديفوار الذي كان خسر في الدور الاول امام نظيره الناميبي بنتيجة ثقيلة صفر-62 على ان تختتم مشاركتها بمقابلة ترتيبية اخرى يوم السبت المقبل على ضوء النتيجة المحققة امام كوت ديفوار اذ ستلاقي منتخب زامبيا او منتخب اوغندا.
يذكر ان المنتخب البطل سيمثل القارة الافريقية في مونديال الرقبي للاواسط.
نتائج مباريات الدور الاول :
السبت 9 افريل 2022
زيمبابوي - تونس 19-18
ناميبيا - كوت ديفوار 62-صفر
مدغشقر - زامبيا 26-14
كينيا (حاملة اللقب) - اوغندا 54-20
الاربعاء 13 افريل 2022
الدورة الترتيبية من اجل تحديد المراكز بين 5 و8
تونس - كوت ديفوار
زامبيا - اوغندا
الدور نصف النهائي
ناميبيا - كينيا
زيمبابوي - مدغشقر
السبت 17 افريل 2022
المباراة الترتيبية من اجل المركز السابع
المنهزم من مباراة تونس/كوت ديفوار ضد المنهزم من مباراة زامبيا/اوغندا
المباراة الترتيبية من اجل المركز الخامس
الفائز من مباراة تونس/كوت ديفوار ضد الفائز من مباراة زامبيا/اوغندا
المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث
الدور النهائي
وسيواصل المنتخب التونسي مشواره في هذه البطولة الافريقية بخوض الدورة الترتيبية من اجل تحديد اصحاب المراكز من 5 الى 8.
وستواجه العناصر الوطنية يوم الاربعاء المقبل منتخب كوت ديفوار الذي كان خسر في الدور الاول امام نظيره الناميبي بنتيجة ثقيلة صفر-62 على ان تختتم مشاركتها بمقابلة ترتيبية اخرى يوم السبت المقبل على ضوء النتيجة المحققة امام كوت ديفوار اذ ستلاقي منتخب زامبيا او منتخب اوغندا.
يذكر ان المنتخب البطل سيمثل القارة الافريقية في مونديال الرقبي للاواسط.
نتائج مباريات الدور الاول :
السبت 9 افريل 2022
زيمبابوي - تونس 19-18
ناميبيا - كوت ديفوار 62-صفر
مدغشقر - زامبيا 26-14
كينيا (حاملة اللقب) - اوغندا 54-20
الاربعاء 13 افريل 2022
الدورة الترتيبية من اجل تحديد المراكز بين 5 و8
تونس - كوت ديفوار
زامبيا - اوغندا
الدور نصف النهائي
ناميبيا - كينيا
زيمبابوي - مدغشقر
السبت 17 افريل 2022
المباراة الترتيبية من اجل المركز السابع
المنهزم من مباراة تونس/كوت ديفوار ضد المنهزم من مباراة زامبيا/اوغندا
المباراة الترتيبية من اجل المركز الخامس
الفائز من مباراة تونس/كوت ديفوار ضد الفائز من مباراة زامبيا/اوغندا
المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث
الدور النهائي
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