وزارة الصناعة تعد بالنظر في مقترح الترفع في قيمة القرض الممنوح لتركيز معدات فولطاضوئية

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وعدت وزارة الصناعة بالنظر في مقترح الترفيع في القرض الممنوح لتركيز معدات فولطاضوئية واتخاذ قرار بشأنه خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز يوم 6 افريل 2022وقد جمعت جلسة، الخميس، بين مسؤولين بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ومهنيين من اصحاب شركات تركيب وصيانة المعدات الفولطاضوئية، الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام الوزارة في نفس اليوم مطالبين بخلاص متخلدات مالية بعنوان سنة 2021 والسنوات الماضية وتوضيح الرؤية في ما يخص برنامج "بروسو لاك".وطالب المحتجون، المنضوون تحت لواء الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفولطاضوئية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والمجمع المهني للطاقات المتجددة، التابع لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، بالتسريع في ربط محطات الجهد المنخفض والمتوسط وتشريك القطاع المهني في اللجان المختصة في برمجة التوجهات المستقبلة والنظرة الاستراتيجية المتعلقة بالقطاعوقال رئيس الغرفة علي الكنزاري في تصريح لـ"وات"، "إذا ما تم قبول مطلب الغرفة فان قيمة القرض سترتفع وستستعيد 450 مؤسسة في الطاقة الفولطاضوئية نشاطها، وإذا تم رفضه فانها ستدخل في اعتصام مفتوح بداية من 7 افريل 2022".واقترحت الغرفة خلال الجلسة، الترفيع في قيمة القرض الممنوح من طرف التجاري بنك عبر الشركة التونسية للكهرباء والغاز من 6500 دينار لطاقة إنتاج 2 كيلوات الى 7500 دينار والى قيمة 10 الاف دينار لطاقة انتاج تعادل او تفوق 3 كيلوات، من أجل تعويض حذف دعم صندوق الانتقال الطاقي وزيادة معدل كلفة تركيب تجهيزات الطاقة الفولطاضوئية المقدرة بـ8500 ديناريذكر ان الوقفة الاحتجاجية تاتي تبعا لقرار من الجلسة الخارقة للعادة للغرفة يوم 29 مارس 2022، اثر ما اعتبره هذا الهيكل "تازما للوضع الذي تمر به شركات وتركيب وصيانة المحطات الفولطاضوئية وانعدام الحوار مع الادارة".وينتفع حرفاء الشّركة التونسية للكهرباء والغاز الذين قاموا بتركيز منظومة فولطاضوئية بطاقة بين 1000 او 2000 كيلوات ساعة او الراغبين في ذلك بقرض بنكي من التجاري بنكـ، وذلك بمقتضى اتفاق بين الشركة والبنك المذكورينوستمكن هذه الزيارة في القروض الممنوحة للعائلات الراغبة في تركيز لوحات فولطاضوئية على اسطح منازلها، من تخفيف كلفة التمويل الذاتي الذي يتعين عليها دفعه ليصبح بقيمة 1000 دينار عوض 2000 دينار، حسب الكنزاري