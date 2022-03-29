رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية (الجولة الاخيرة لدور المجموعات) - توقيت مقابلات الاندية التونسية

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء على موقعه الرسمي توقيت مباريات الاندية التونسية المبرمجة نهاية الاسبوع الجاري ضمن الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات في مسابقتي رابطة الابطال (الترجي الرياضي والنجم الساحلي) وكاس الكونفدرالية (النادي الصفاقسي) وذلك على النحو التالي :
رابطة ابطال افريقيا
الجمعة 1 افريل 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س 14)
النجم الساحلي - جوانينغ غالاكسي البوتسواني
السبت 2 افريل 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س 22)
الترجي الرياضي - شباب بلوزداد الجزائري
كاس الكونفدرالية الافريقية
الاحد 3 افريل 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س 21)
النادي الصفاقسي - الاهلي طرابلس الليبي
رابطة ابطال افريقيا
الجمعة 1 افريل 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س 14)
النجم الساحلي - جوانينغ غالاكسي البوتسواني
السبت 2 افريل 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س 22)
الترجي الرياضي - شباب بلوزداد الجزائري
كاس الكونفدرالية الافريقية
الاحد 3 افريل 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س 21)
النادي الصفاقسي - الاهلي طرابلس الليبي
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 243641