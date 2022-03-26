الاتفاق في اجتماع مجلس الجامعات على إعداد مشروع قانون جديد يتعلّق بالأخلاقيات العلمية ومكافحة الانتحال العلمي

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توصل اجتماع مجلس الجامعات المنعقد أمس الجمعة بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الاتفاق على إعداد مشروع نص قانوني جديد يتعلّق بالأخلاقيات العلمية ومكافحة الانتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.وتطرّق اجتماع مجلس الجامعات إلى مرافقة المؤسّسات الجامعية التي تمّ تحويل صبغتها إلى مؤسّسات ذات صبغة علمية وتكنولوجية، حيث تمّ عرض أهمّ الإجراءات التي يجب القيام بها لضمان نجاح عملية التحويل وتمكين المؤسسات من الانطلاق في الصبغة الجديدة في بداية السنة الإدارية 2023 في أحسن الظروف.وتناول متابعة برنامج التحوّل الرقمي للوزارة، حيث تمّ تقديم التوجهات العامّة للاستراتيجية الرقميّة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمّ الاتفاق على اعتماد منظومة معلوماتية موحّدة بين مختلف الهياكل للإدارة المركزية والجامعات.وبحث اجتماع مجلس الجامعات مسألة تقديم المشاريع المقبولة في إطار برنامج تجديد شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.وتعرّض المجلس إلى الروزنامة المتعلّقة بالتوجيه الجامعي والاستعداد للعودة الجامعية المقبلة.