قابس: انطلاق فعاليات الدورة 8 لمهرجان الحامة الدولي

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تحت شعار "الحامة عاصمة المياه الجوفية... والماء من حولنا"، انطلقت مساء أمس السبت فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الحامة الدولي.وقد تميز اليوم الافتتاحي لهذا المهرجان بعرض ملحمة "عيونك وطن"، التي قام بكتابة نصها البشير عبد العظيم، وأخرجها صالح الجدي، وهو عمل فرجوي أنتجته جمعية مهرجان الحامة الدولي بالشراكة مع مركز الفنون الدرامية والركحية بقابس.وشهد هذا العرض، الذي تميز بانفتاحه على التاريخ وطرح بشكل فني متميز العديد من اسئلة الحاضر وخاصة منها المسألة التنموية بالحامة، حضورا جماهيريا لافتا غصت به ساحة الصمباط.وتتميز الدورة الثامنة لمهرجان الحامة الدولي، التي تتواصل إلى يوم 24 مارس، ببرنامج ثري يشتمل بالخصوص على ألعاب للفروسية وسباقات للخيول وعلى عكاظية شعرية تحمل عنون "الشك"، إضافة إلى سهرة للتراث الشعبي "الموقف"، ستقام بمنطقة بن غيلوف.كما تشتمل هذه الدورة التي تتميز بمشاركات دولية على عروض فنية عديدة من بينها عرض "ننده الأسياد" وعرض لمسرحية "نموت عليك" للمين النهدي، وعرض "24 عطر"، فضلا عن عدة عروض أخرى موجهة للشباب والاطفال.ويتضمن مهرجان الحامة الدولي في ثوبه الجديد معرضا دوليا للصناعات التقليدية، وندوة فكرية حول "المياه والعدالة الاجتماعية"، وحفل توقيع للاصدار الجديد للمهرجان الذي يحمل عنوان "المياه المعدنية بالحامة.. رافعة للتنمية المستدامة" للدكتور بلقاسم عقوبي.