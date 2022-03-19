الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تنظم حفل اختتام انتخاب مجلس الطفل ببومهل يوم 20 مارس الجاري


Publié le Samedi 19 Mars 2022 - 14:42قراءة: 0 د, 37 ث
      
تنظم الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل يوم 20 مارس الجاري المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخاب مجلس الطفل في مدينة بومهل من ولاية بن عروس

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وتهدف هذه التظاهرة التي تشرف عليها وزارة التربية والهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببن عروس وبلدية بومهل ومنظمة "اليونسيف" إلى تشريك الطفل في الحياة العامة و"تدريبه على تكوين رأي حر" ما يسمح بتهيئة بيئة سليمة تمكنه من ممارسة كافة حقوقه كمواطن، حسب ما جاء في بلاغ الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل


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و أفادت الجمعية الى أنه شارك في المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات حوالي 3500 تلميذا وتلميذة من مختلف المؤسسات التربوية التابعة لمدينة بومهل تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة كما أشرف التلاميذ على مختلف المسار الانتخابي من تنظيم الحملة الانتخابية إلى الاشراف على مراكز الاقتراع وتأمين عملية الفرز والمراقبة

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