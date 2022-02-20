بن عروس :ميزانية بلدية المروج لسنة 2022 في حدود 20 مليونا و224 ألف دينار

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بلغ مشروع ميزانية بلدية المروج المقترح والمصادق عليه من قبل المجلس البلدي لسنة 2022 نفقات وتصرفا 20 مليونا و224 ألفا و922 مليما .وفي قراءة لمختلف أبواب الميزانية المقترحة ، تتأتى موارد البلدية من المعاليم الجبائية الموظفة على العقارات والأنشطة التي تشمل المعاليم الموظفة على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية والمهنية والمقدرة في مجملها بـ " 3 ملايين و552 ألف دينار ومن المداخيل الجبائية الأخرى الموزعة على استخلاص المعاليم المستوجبة من استلزام الملك العمومي البلدي ومن المداخيل الجبائية المتأتية من الاستغلال المباشر للملك العمومي البلدي والمقدرة بـ 801 ألف و855 دينارا .كما تتأتى من المداخيل غير الجبائية كالرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات الإدارية والإتاوات مقابل إسداء الخدمات والمقدرة بـ800 ألف و 500 دينار ومن مداخيل أشغال واستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة ومداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها على غرار كراء المعدات والعقارات والتجهيزات والمقدرة في مجملها بـ 456 ألفا وو500 دينار ومن تحويلات الدولة التي تناهز الـ 6 مليون دينار ومن الموارد الذاتية المخصصة للتنمية ومن المدخرات وموارد الإقراض التي حددت بنحو 1 مليون و 649 ألف دينار.وتتوزع نفقات البلدية وفق المشروع المقترح على نفقات التصرف المتعلقة أساسا بالتأجير العمومي للأعوان والإطارات والمنح المسندة والمساهمات المحمولة على المؤجر والمقدرة بنحو 6 ملايين و143 ألف دينار وعلى نفقات تسيير مختلف المصالح واستخلاص معاليم الاتصالات والوقود واقتناء المعدات ومصاريف التأمين والتعهد والصيانة ونفقات استغلال المنظومات الإعلامية والتكوين ومصاريف النزاعات وغيرها والمقدرة بـ 2 مليون و601 الف و839 دينارا وعلى مصاريف استغلال وصيانة التجهيزات العمومية المقدرة بـ 540 الف دينار .وتشمل نفقات التصرف كذلك التدخلات العمومية في المجال الاجتماعي والمساهمة في أنظمة التقاعد للأعوان المحالين على التقاعد والإسعاف والوقاية الصحة العمومية والتدخلات في مجال التعليم والتكوين والمساهمات لفائدة الودادية والتدخلات في مجالات الثقافة والشباب والطفولة والتدخلات في الميدان الاقتصادي والمساهمات لفائدة الجمعيات والمنظمات الوطنية واستخلاص فوائض الدين وقدرتها الميزانية المقترحة بنحو 11 مليونا و128 ألف ديناروخصص الجزء المتبقي من نفقات الميزانية في الاستثمارات المباشرة في الدراسات على غرار امثلة التهيئة العمرانية ومخططات المرور وغيرها واقتناء الاراضي والمباني والتجهيزات والمعدات وتعهد وتهيئة البنى التحتية وشبكات المياه والانارة العمومية واشغال التهيئة والتهذيب والاعتناء بالمساحات الخضراء ونفقات التنمية الطارئة .