كاس امم افريقيا للوسطيات ( غينيا 2022) - فوز المنتخب التونسي على نظيره النيجيري 42-40

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فاز المنتخب التونسي للوسطيات لكرة اليد اليوم في كوناكري على منتخب وسطيات نيجيريا بنتيجة 42-40 في الجولة الاولى لكاس امم افريقيا للوسطيات التي تقام في العاصمة الغينية ( كوناكري).وتعادل المنتخبان في الشوط الاول 20-20ومن جهة اخرى فاز منتخب وسطيات انغولا صباح اليوم على منتخب بوريكنا فاسو 42-16ويتبارى لاحقا اليوم منتخبا وسطيات مصر وزامبيا.وتفتتح البطولة رسميا مساء اليوم .ويتبارى منتخب غينيا البلد المنظم مع نظيره الجزائري