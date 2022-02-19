كاس امم افريقيا للوسطيات ( غينيا 2022) - فوز المنتخب التونسي على نظيره النيجيري 42-40


Publié le Samedi 19 Février 2022 - 15:19 قراءة: 0 د, 21 ث
      
فاز المنتخب التونسي للوسطيات لكرة اليد اليوم في كوناكري على منتخب وسطيات نيجيريا بنتيجة 42-40 في الجولة الاولى لكاس امم افريقيا للوسطيات التي تقام في العاصمة الغينية ( كوناكري).
وتعادل المنتخبان في الشوط الاول 20-20
...

ومن جهة اخرى فاز منتخب وسطيات انغولا صباح اليوم على منتخب بوريكنا فاسو 42-16
ويتبارى لاحقا اليوم منتخبا وسطيات مصر وزامبيا.
وتفتتح البطولة رسميا مساء اليوم .ويتبارى منتخب غينيا البلد المنظم مع نظيره الجزائري

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