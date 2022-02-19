بن عروس: غلق قاعتي تدريس بالمدرسة الابتدائية حي السلام ببومهل بسبب تشققات على الجدران


Publié le Samedi 19 Février 2022 - 15:24 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قررت المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، غلق قاعتي تدريس بالمدرسة الابتدائية حي السلام ببومهل بسبب وجود تشققات بارزة، أصبحت تشكل خطرا على سلامة التلاميذ وعملية التمدرس بهما.

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وتضمن نص المراسلة التي قامت بإرسالها المندوبة الجهوية للتربية ببن عروس إلى مدير المدرسة المذكورة، ضرورة الغلق الفوري للقاعتين، بعد الاطلاع على تقارير معاينة ميدانية لمصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالمندوبية لاحظت وجود تشققات وأكدت على وجود خطر يهدد سلامة التلاميذ والإطار التربوي العامل

ونفذ عدد من أولياء التلاميذ الذين تجمعوا، اليوم السبت، أمام مقر المدرسة للاستفسار عن الاجراءات المتخذة بعد الغلق خاصة بعد توزيع التلاميذ بالأقسام المعنية على مؤسسات مجاورة، وما سيسببه ذلك من اضطراب على دراسة أبنائهم مع حلول موعد انطلاق الامتحانات الشفوية بعد غد الاثنين.

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