بطولة العالم للسيدات بإسبانيا: كاس الرئيس - فوز تونس على البارغواي 35-28

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Publié le Dimanche 12 Decembre 2021 - 19:51 قراءة: 0 د, 35 ث
      
فاز المنتخب التونسي للسيدات لكرة اليد اليوم في ليريا ( اسبانيا) 35-28 على منتخب البارغواي (في الشوط الاول 7-11)
وذلك في اطار الجولة الثالثة من مسابقة كاس الرئيس ضمن مونديال كرة اليد باسبانيا .


ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في بطولة العالم يوم الثلاثاء 14 ديسمبر بمواجهة ثاني المجوعة الأولى ليحدّد ترتيبه النهائي في هذا المونديال.

وكان الإتحاد الدولي لكرة اليد اعلن فوز المنتخب التونسي على نظيره الصيني بالغياب 10-0 في إطار الجولة الثانية من مسابقة كأس رئيس الإتحاد الدولي وانسحاب المنتخب الصيني من البطولة بعد ثبوت وجود العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف لاعباته.

وللتذكير فقد انهزم المنتخب الوطني في مقابلة الجولة الأولى من مسابقة كاس الرئيس امام المنتخب السلوفاكي بنتيجة 31-27 يوم الأربعاء الفارط .

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