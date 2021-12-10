مونديال كرة اليد للسيدات- كاس رئيس الاتحاد الدولي - فوز تونس على الصين بالغياب

فاز المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات على نظيره الصيني (10-0) بالغياب في اطار الجولة الثانية للمجموعة الثانية من مسابقة كاس رئيس الاتحاد الدولي ضمن مونديال اسبانيا وذلك عقب انسحاب المنتخب الصيني من المسابقة بسبب وجود اصابات بفيروس كورونا في صفوف لاعباته.

وكان من المقرر ان تقام مباراة تونس والصين مساء اليوم الجمعة.



يذكر ان المنتخب التونسي انهزم في الجولة الاولى من كاس رئيس الاتحاد امام نظيره السلوفاكي 27-31.



وسيتبارى المنتخب التونسي يوم الاحد مع منتخب الباراغواي في اخر مباريات المجموعة الثانية على ان يختتم مشاركته في المونديال بخوض المقابلة الترتيبية الاخيرة يوم الثلاثاء القادم.



وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي كان مني في الدور الاول من المونديال بثلاث هزائم امام كل من الدنمارك وكوريا الجنوبية والكونغو.



