كاس رئيس الاتحاد الدولي : المنتخب التونسي للسيدات ينهزم امام نظيره السلوفاكي 31/27

Publié le Mercredi 08 Decembre 2021 - 17:03 قراءة: 0 د, 33 ث
      
انهزم المنتخب التونسي للسيدات لكرة اليد امام نظيره السلوفاكي بنتيجة 31/27 في المباراة التي دارت اليوم الاربعاء بمدينة فالنسيا الاسبانية ضمن منافسات كاس رئيس الاتحاد لكرة اليد.

وسيخوض المنتخب التونسي مباراته الثانية يوم الجمعة 10 ديسمبر الجاري امام نظيره الصيني بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء قبل ان يواجه الباراغواي في لقائه الثالث يوم الاحد 12 ديسمبر في نفس التوقيت على ان يكون الختام يوم الثلاثاء 14 ديسمبر امام منافس سيتم تحديده حسب الترتيب في المجموعة الثانية.

وكان المنتخب التونسي فشل في التاهل الى الدور الرئيسي لبطولة العالم للسيدات بعد ان انهي الدور الاول في المركز الرابع والاخير للمجموعة السادسة بتعثره امام كل من الدنمارك 16-34 وكوريا الجنوبية 29-31 والكونغو 24-33

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