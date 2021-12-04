توزر: أكثر من 400 مواطن ينتفعون بخدمات قافلة طبية متعدّدة الاختصاصات

وات - قدمت قافلة طبية انتظمت، اليوم السبت، ببادرة من جمعية "وان داي وان دريم" وبالشراكة مع وزارة الصحة، خدماتها بالمستشفى الجهوي بتوزر وبعض الفضاءات الصحية الأخرى على غرار ديوان الاسرة والعمران البشري، لفائدة أزيد من 400 مواطن قدموا من مختلف مناطق ولاية توزر وبعض الولايات الأخرى.



وأمّنت القافلة عيادات مجانية في أغلب الاختصاصات الطبية، وفق ما ذكرته لـ"وات"، رئيسة الجمعية، درة قارة، من بينها أمراض وجراحة العيون، حيث تم القيام بعمليات جراحية على عين المكان لحوالي 10 مرضى، الى جانب طب وجراحة الأطفال، والاذن والانف والحنجرة، وأمراض القلب، والمفاصل، والطب النفسي، والامراض السارية، الى اختصاص الاشعة وتقصي أمراض السرطان.



وأشارت كاتب عام الجمعية، جيهان الفقيه، من ناحيتها، الى أن خدمات القافلة الصحية التي حملت شعر "تونسنا لباس" استفاد منها مواطنو ولاية توزر والولايات المجاورة نظرا لما وفرته من أطباء اختصاص أكفاء من القطاعين العام والخاص، فضلا عن توفر تجهيزات ومعدات طيبة بالمستشفى الجهوي بتوزر أمّنت ظروف عمل مريحة للإطار الطبي المشارك في القافلة الذي قام بتعويض نقص طب الاختصاص في هذه الجهة مع توفير كميات من الادوية المتنوعة للمرضى.

ولفتت، من جهتها، ايناس قماطي، مكلفة بمأمورية لدى ديوان وزير الصحة، أن الوزارة حريصة على تقديم طب الاختصاص للمناطق الداخلية من خلال ما تتيحه القوافل الصحية من تنقّل عدد كبير من أطباء الاختصاص للجهات الداخلية، مبينة أن القافلة وفّرت أغلب الاختصاصات الطبية المطلوبة.

ولاحظت أنه بالنظر لما تعانيه الجهات الداخلية من نقص في طب الاختصاص فقد انطلقت وزارة الصحة منذ شهر أكتوبر الماضي في تنظيم قوافل صحية متنوعة منها القطاع الوردي بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، والقطاع الصحي الذي جاب عدة ولايات كما سيتم قريبا إطلاق قطار القلب من خلال قوافل متخصصة في أمراض القلب، ولتكون بذلك القوافل الصحيّة متواصلة وتشمل كافة الجهات، إلى جانب قافلات تنطلق بداية العام القادم.

وتزامنت القافلة التي احتضنها المستشفى الجهوي بتوزر اليوم مع حملات تلقيح مكثفة ضد فيروس "كورونا" وبرنامج للتقصي السريع حول الفيروس على عين المكان.



