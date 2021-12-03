كأس العرب: الامارت تقتنص فوزا قاتلا أمام موريتانيا وتعزز حظوظها في التأهل للدور ربع النهائي

اقتنص المنتخب الاماراتي فوزا قاتلا أمام نظيره الموريتاني بهدف دون رد في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكأس العرب للفيفا (قطر 2021).

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء، الذي دار على ملعب 974، عن طريق خليل الحمادي في الدقيقة 90 زائد 3.



وكان حكم المباراة الأورغواياني أندريس ماتونتي قد ألغى هدفا جميلا للامارات في الدقيقة 70 أحرزه علي صالح بضربة مقصية لوجود تسلل.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الاماراتي رصيده الى 6 نقاط متصدرا ترتيب المجموعة الثانية بصفة مؤقتة في انتظار لقاء المنتخب التونسي ونظيره السوري.



وسيضمن المنتخب الاماراتي تأهله حسابيا الى الدور ربع النهائي في صورة فوز أو تعادل المنتخب التونسي على نظيره السوري فيما فقد المنتخب الموريتاني آماله في التأهل بعد تكبده لهزيمته الثانية في البطولة ليبقى في المركز الرابع والأخير بلا رصيد.



