البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية: رفع 14814 مخالفة اقتصادية حتى 1 ديسمبر 2021

ارتفع عدد المخالفات المسجلة في اطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية بمختلف الجهات، منذ انطلاقه في 15 اكتوبر 2021، الى 14814 مخالفة اقتصادية..



وتعلقت المخالفات المسجلة خاصة بتجاوز الاسعار وممارسات الاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة والإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات، وفق ما اورده بلاغ لوزارة التجارة الجمعة.



وتم في اطار البرنامج المذكور آنفا، اقتراح 171 عقوبة إدارية فيما حجزت فرق المراقبة، كميات هامة من المواد تمثلت اساسا في 1928 طنا من الخضر والغلال و 932 طنا من المواد الغذائية (منها 724 طن مشتقات حبوب مدعمة).



كما وقع حجز 1,83 مليون بيضة و 46742 لترا من الزيت النباتي المدعم و 9,3 طنا من اللحوم البيضاء والحمراء و403 طنا من المواد العلفية والأسمدة إضافة الى جانب 179 ألف علبة تبغ و 467 طن و62 ألف قطعة من مواد البناء ( اسمنت، آجر، حديد) و715 ألف قطعة من مواد مختلفة.



وافادت وزارة التجارة انه تم يوم 1 ديسمبر 2021 تسجيل 392 مخالفة اقتصادية، في اطار تطبيق البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية بمختلف الجهات .



وتم في نفس التاريخ، حجز 1 طن من الغلال و3,7 طن من المواد الغذائية المدعمة و 21000 بيضة و 17258 لترا من الزيت النباتي و 7,9 طن من المواد العلفية إضافة الى 14496 قطعة آجر و 4425 علبة تبغ و 36522 قطعة من مواد مختلفة واقتراح عقوبة ادارية واحدة.



