سليانة: إطارات الشؤون الدينية والوعاظ ينفذون مسيرة ووقفة احتجاجية على خلفية جملة من المطالب المهنية

وات - نفذ عدد من إطارات الشؤون الدينية والوعاظ بولاية سليانة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية سلمية سبقتها مسيرة على الأقدام انطلقت من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل وجابت الشوارع الرئيسية لمدينة سليانة وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية



وذكر كاتب عام الفرع الجامعي للشؤون الدينية بولاية سليانة عصام الدريدي ل(وات) بأن المحتجين يطالبون باصدار قانون يجرم الاعتداء على الاطارات الدينية خاصة اثر حادثة الطعن التي طالت مؤذنا بولاية المهدية، لافتا الى أن ظاهرة العنف اكتسحت جميع الفضاءات والقطاعات بما في ذلك دور العبادة، مما يستوجب التصدي لها



وطالب المتحدث ذاته بسن قانون أساسي للإطارات المسجدية لضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية ومن ثمة تحقيق حياد المساجد وتوحيد الخطاب الديني، الذي بات مطلبا ملحا من قبل جميع المنظمات ومكونات المجتمع المدني و حتى الأحزاب، على حد تعبيره، بالاضافة الى المطالبة بادماج الاطارات المسجدية في الوظيفة العمومية واستكمال مسار التغطية الاجتماعية والتعجيل فيها فضلا عن تمتيعهم بدفاتر العلاج



وأضاف ان من بين المطالب ايضا اعادة تكليف الشيخ وجيه القادري بجامع التقوي بسليانة الشمالية بعد انهاء تكليفه بصفة "تعسفية" وفق تقديره، وذلك على خلفية مطالبته السلط المعنية باعادة النظر في البروتوكول الصحي الخاص بالمساجد في خطبة صلاة الجمعة يوم 24 سبتمبر الفارط







