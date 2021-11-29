المنتخب التونسي لكرة القدم - معتز الزدام يعوض انيس بن سليمان

Publié le Lundi 29 Novembre 2021 - 17:51 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الاثنين، ان الإطار الفنّي قرر دعوة لاعب النجم الساحلي معتز الزدام لتعزيز صفوف المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العرب قطر 2021 وتعويض اللاعب أنيس بن سليمان المحترف في فريق بروندبي الدنماركي.

وكان الاطار الفني دعا قبل ذلك جاسر الخميري لاعب سان انطوني الامريكي لتعويض ايمن عبد النور الذي تعرض لاصابة عضلية.

ويستهل المنتخب التونسي مشاركته في كاس العرب غدا بملاقاة نظيره الموريتاني بداية من الساعة 11 صباحا بتوقيت تونس.

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