من هو فوزي مراد والي صفاقس الجديد؟

ولد فوزي مراد، الذي تمّ تكليفه، مساء الجمعة، بمقتضى أمر رئاسي، واليا على جهة صفاقس، في 14 فيفري 1962 بمدينة الحمامات وهو مهندس عام بالاتصالات، حيث تحصّل سنة 1990 على شهادة مهندس أشغال في الاتصلات من المدرسة العليا للبريد والاتصالات بتونس وحصوله سنة 1992 من نفس المدرسة على شهادة مهندس اول في علوم الاتصالات ليحصل سنة 2012 على شهادة الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة باريس.



واشتغل فوزي مراد، مديرا بالمصالح المركزية لاتصالات تونس منذ سنة 2019 حتى 26 نوفمبر 2021 ( تاريخ تكليفه واليا على جهة صفاقس) وتولّى قبل ذلك منذ سنة 1997 الى سنة 2019 خطة مدير جهوي للاتصالات بسبع ولايات وهي ( القصرين وجندوبة والمهدية والمنستير وسوسة وصفاقس وبن عروس)

يذكر ان، فوزي مراد، جاء خلفا للوالي السابق، انيس الوسلاتي، الذي تمّ إعفاؤه من مهامه منذ بداية شهر أوت 2021.





