كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم - النادي الصفاقسي يصل الى نيروبي

وصل النادي الصفاقسي صباح الخميس الى نيروبي حيث يلاقي يوم الاحد المقبل فريق توسكار الكيني في ذهاب الدور الثاني مكرر لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



ويجري نادي عاصمة الجنوب ثلاث حصص تدريبية قبل مواجهة يوم الاحد التي ستنطلق على الساعة الواحدة بعد الزوال بتوقيت تونس.



وضمت قائمة اللاعبين الذين تحولوا الى كينيا 22 لاعبا هم محمد الهادي قعلول وايمن دحمان وايوب العبيدي ومحمد بن علي وغيث المعروفي ومحمود غربال ونور الزمان الزموري وعلاء غرام ومحمد النصراوي وحسم دقدوق ومحمد امين الحمروني وشادي الهمامي وفراس ناجي ووليد القروي ونابي كامارا وكريس كواكو وعبد الله العمري ومحمد صولة وايمن الحرزي واشرف الحباسي وجاسم الحمدوني وحازم الحاج حسن.



وسيكون النادي الصفاقسي محروما من خدمات المهاجم فراس شواط في لقاءي الذهاب والاياب ضد توسكار الكيني بسبب الاصابة التي تعرض لها في البطولة المحلية والتي تستوجب منه راحة بشهر ونصف.







