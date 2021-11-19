الأحد 21 نوفمبر الجاري يوم طبي مفتوح للتوعية والتشخيص وفحص مرض السكري

تنظم أندية الليونس العالمية اقليم تونس بالتعاون مع بلدية حلق الوادي يوم الأحد المقبل 21 نوفمبر يوما طبيـا مفتوحا للعمـوم للتوعية والتشخيص وفحص مرض السكري وعوامله وأخطـاره في اطار الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري الموافق ل14 نوفمبر من كل سنة.



وذكرت أندية الليونس في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن هذه التظاهرة الصحية تنطلق بداية من الساعة التاسعة من رواق الفنون بشارع الحبيب بورقيبة ببلدية حلق الوادي، وسيقع خلالها اجراء فحص مجاني لمرض السكري و الكشف عن ارتفاع ضغط الدم والسكر في الدم لعموم المواطنين



وسيتم خلال هذا اليوم الطبي تقديم نصائح عملية للتغذية الصحية كما سيتلقى المرضى من الذين تكتشف اصابتهم بالسكري آلات فحص ذاتي وسريع



كما ستنتظم بالمناسبة جولات بالدراجات عبر أرجاء المدينة للتعريف باليوم الطبي فضلا عن تنظيم فقرات رياضية و للعموم بساحة النصر بمدينة حلق الوادي، وفق ما بينته الليونس، داعية، عموم سكان بلدية حلق الوادي الى المشاركة بكثافة في اليوم الطبي للتوعية والتحسيس ضد داء السكري



جدير بالذكرأن آخر المعطيات تفيد أن 15,5 بالمائة من الفئة العمرية 15 سنة فما أكثر في تونس تعاني من مرض السكري، وترتفع هذه النسبة الى 16,6 في الوسط الحضري وتبلغ 18,7 في اقليم تونس الكبرى



و من عوامل الاختطار التي تساعد على ظهور هذا المرض، تهرم أجهزة وأنسجة الجسم ولذلك يمكن أن يظهر المرض لدى بعض الأشخاص في سن متأخرة وترتبط عوامل الاختطار التي يمكن أن تسرع من ظهور الإصابة بالسكري بالخصوص بالتغذية غير السليمة والسمنة ونقص النشاط البدني والتدخين والعامل الوراثي



وبحسب المعهد الوطني للصحة، فان السكري يأتي على رأس قائمة الأمراض القاتلة سنة 2020 بـ 3537 حالة وفاة أي ما يعادل نسبة 7.6 بالمائة من مجموع الوفيات التي رصدها المعهد اعتماد على ما تسمله من شهادات طبية للوفيات.



