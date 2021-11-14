سحب عابرة باغلب الجهات ورياح قوية قرب السواحل الشمالية

يتميز طقس، الاحد، بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية

ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي هبوب رياح قوية قرب السواحل الشمالية، والنشرات التحذيرية بالنسبة للملاحة والصيد البحري سارية المفعول وتهمّ أساسا منطقة سرات و خليج تونس، وسرعتها معتدلة ببقية الجهات.



البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل و الحرارة تتواصل في استقرار حيث تتراوح القصوى عامة بين 18 و 24 درجة وفي حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية.









