سحب عابرة باغلب الجهات ورياح قوية قرب السواحل الشمالية

Publié le Dimanche 14 Novembre 2021 - 08:43 قراءة: 0 د, 23 ث
      
يتميز طقس، الاحد، بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية
ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي هبوب رياح قوية قرب السواحل الشمالية، والنشرات التحذيرية بالنسبة للملاحة والصيد البحري سارية المفعول وتهمّ أساسا منطقة سرات و خليج تونس، وسرعتها معتدلة ببقية الجهات.

البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل و الحرارة تتواصل في استقرار حيث تتراوح القصوى عامة بين 18 و 24 درجة وفي حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية.




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