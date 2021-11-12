الحكم بسنة سجنا مع النفاذ العاجل ضدّ زهير مخلوف

وات - أصدرت المحكمة الابتدائية في نابل في ساعة متأخرة من ليلة البارحة حكما قضائيا يقضي بالسجن سنة مع النفاذ العاجل في حق النائب بالبرلمان المجمدة اعماله زهير مخلوف بتهمة التحرش والمجاهرة بما ينافي الاخلاق، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل عصام الخميري في تصريح لصحفية (وات).



وتعود اطوار هذه القضية الى سنة 2019 حيث وجهّت له اتهامات بالتحرّش والمجاهرة بالفاحشة من قبل تلميذة وقد تمكّن النائب مخلوف من تفادي العقاب سابقا نظرا لتمتّعه بالحصانة كنائب شعب.



