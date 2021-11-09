بن عروس :افتتاح فرع جديد للمجمّع الفرنسي " بونتاز" المصنّع الدولي لمكوّنات السيارات

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افتتحت اليوم الثلاثاء ، إحدى العلامات الدولية المصنّعة لمكوّنات السيارات فرعا جديدا لها بالمنطقة الصناعية المغيرة من ولاية بن عروس باستثمار يقدر بـ20 مليون أورو أي ما يقارب 70 مليون دينار.واعتبر سفير فرنسا بتونس " اندريه باران " الذي أشرف على الافتتاح أن هذه التوسعة للمجمع الصناعي الفرنسي " بونتاز" (BONTAZ) المنتصب في تونس من شأنه أن يحسّن قدرات الشركة على استقطاب كفاءات جديدة ويطوّر من قدرتها التشغيلية ويساهم في تنويع إنتاجها ويمنحها دفعا جديدا للمواصلة بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم بفعل جائحة كورونا.وأضاف السفير أن هذا الاستثمار الجديد هو من جهة تأكيد على أن تونس تبقى وجهة جاذبة للاستثمار وبإمكانها أن تستقطب كبرى الشركات في العالم بفضل مناخها المشجّع للاستثمار وبفضل كفاءاتها القادرة على الاستجابة لكل المتطلبات الفنية والعملية لهذه الشركات وهو من جهة أخرى مواصلة لنهج التعاون الاقتصادي المثمر بين فرنسا وتونس لاسيما في مجال الاستثمار وتنويع آفاق الشراكة البينية .من ناحيته بيّن مدير الوحدة الصناعية عصام الجملي ان مساحة الوحدة الصناعية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بالمغيرة تمتد على 6500 متر مربع ، وتختصّ أساسا في الصناعات التكنولوجية المتطورة لمكوّنات السيارات ، وبكلفة استثمارية تقدر بـ20 مليون أورو تضاف إلى استثمار سابق بنحو 40 مليون أورو ويشمل تركيز الوحدة الاولى، مضيفا أن هذا الاستثمار الجديد يمتدّ على ثلاث سنوات ويتوزع على إحداث خطوط إنتاج جديدة وتركيز آلات متطورة وتطوير المنظومات الصناعية بتركيز غرفة رمادية بتكنولوجيا متطورة هي الاولى من نوعها في تونسوتنتج الوحدة الصناعية مكوّنا السيّارات لفائدة علامات صناعية دولية معروفة في صناعة السيارات ومن مختلف القارات حيث يمثّلها 24 فرعا في 11 دولة في العالم، وهي تشغّل 800 عامل ومختص وهي منفتحة على طاقة تشغيلية اضافية بنحو 200 عامل على امتداد السنوات الثلاث القادمة، وفق ما ذكره الجملي .