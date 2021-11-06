مائدة مستديرة السينما البلجيكية مصدر إلهام ودعم للسينما التونسية

وات -

من الثوابت التي لا تحيد عنها " أيام قرطاج السينمائية " هي الانفتاح على سينماءات العالم وخصوصا المدارس السينمائية الكبرى التي أسهمت في نسق تاريخ السينما ، وقد أختارت الدورة 32 من الايام أن تسلط أضواءها الكاشفة على واحدة من السينماءات النوعية والمتفردة والمتسمة بالحيوية وتناولها القضايا الانسانية وهي " السينما البلجيكية " وفضلا عن بث جملة من الافلام البلجيكية خلال برمجة الدورة وحضور المخرج العالمي " تيري ميشال " فإن مائدة مستديرة انتظمت يوم 5 نوفمبر 2021 بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس أدارها " هيثم حوال "المائدة المستديرة قدم لها المدير الفني للمهرجان الاستاذ والناقد كمال بن وناس الذي برر اختيار السينما البلجيكية بحيوتها وتناغمها الشديد مع مبادئ أيام قرطاج السينمائية...المخرج والمنتج التونسي حسن دلدول ذكّر الحضور بتاريخية التعاون البلجيكي التونسي والذي يعود الى الخمسينات مشيرا انه واحد من السينمائيين التونسيين الذين تمتعو بالدعم البلجيكي وكان ذلك سنة 1973 ، وأكد دلدول على أن تنويع التعاون البلجيكي التونسي من شأنه أن يكسر هيمنة جهات داعمة أخرى...من جهته المخرج التونسي سليم قريبع يأمل أن يستمر التواصل التونسي البلجيكي لأنه بعتقد أن البلجيكيين يحملون هموم السينما فعلا ودعمهم خال من الاديولوجيا والتحالفات السياسية...أما المخرج البلجيكي العالمي " تيري ميشال " فنصص من جهته خلال هذه المائدة المستديرة على خصوصية السينما البلجيكية في العالم لأنها سينما حمالة لهموم وقضايا الشعوب بل قضايا الانسان أينما كان ، كما ميز تيري ميشال سينما مدينة بروكسال معتبرا اياها فضاء مخصوصا في المستوى الجمالي ومستوى الطروحات...البلجيكية " كريستيان سالانس " مدير عام " وولوني بروكسال " أوضحت من خلال تدخلها في نقاشات المائدة المستديرة أن التواصل البلجيكي التونسي مستمر ومثمر وتعزز في السنوات الاخيرة وذكرت بعض الافلام التونسية المدعومة من بلجيكا وهي نحبك هادي ونورة تحلم والرجل الذي باع ظهره...المخرجة التونسية سارة عبيدي ذكرت أن السينما البلجيكية تشبه سينما الجنوب التي ينخرط فيها مهرجان ايام قرطاج السينمائية و اغلب السينمائيين التونسيين مشيرة أن نقطة التشابه هذه من شانها أن تتحول الى ارتكاز قوي لتأصيل شراكة سينمائية دائمة بين تونس وبلجيكا...مدير ما بعد الانتاج التونسي صبحي كريّم اشار من جهته الى عدم الاكتفاء بهذه المائدة المستديرة وضرورة تواصل النقاش والحوار البلجيكي التونسي وخاصة في مستويات فنية تهم السينما في البلدين...مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة الاستاذ سليم درقاشي أكد في مداخلته على أهمية التفكير في بعث صندوق للدعم السينمائي بين تونس وبلجيكا لتوافقهما حول عدة مبادئ وقيم تهم الفن والثقافة بشكل عام . وأشار درقاشي إلى أن المركز الوطني للسينما والصورة بتونس ومركز السينما والسمعي البصري البلجيكي بصدد مراجعة اتفاقية التبادل والتعاون الموقعة بين البلدين .