ماجول والطبوبي: العمل على انهاء المفاوضات الاجتماعية في اقرب الاجال لخلق مناخ اجتماعي سليم

تناول لقاء بين رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الجمعة، عددا من الملفات المشتركة منها المفاوضات الاجتماعية وضرورة العمل على انهائها في اقرب الآجال من اجل خلق مناخ اجتماعي سليم.



وتبادل ماجول والطبوبي، ايضا، وجهات النظر حول سبل تحسين مناخ الاستثمار الوطني والاجنبي والمحافظة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل اضافة الى القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص.



واكد الطرفان في اللقاء الذي اهتم بالوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد، عزمهما على المساهمة في تجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس.



وكان الطبوبي التقى، الاربعاء المنقضي، محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، حيث اكد الطرفان ان صعوبة الوضع الذي تمر به البلاد يتطلب تضافر جهود الجميع للخروج منه.



وكان مجلس رؤساء الجامعات القطاعية الوطنية بمنظمة الاعراف، اصدر، يوم الأربعاء المنقضي، بيان اكد فيه أنّ تصعيد المنظمة الشغيلة عبر تنفيذ إضراب عام بولاية صفاقس، يوم 28 اكتوبر 2021، والتلويح بسلسة إضرابات جهوية تحت غطاء التفاوض والزيادة في الأجور « لن يزيد إلا في تعقيد الأوضاع، ما سيؤدي إلى تدمير المؤسسات وفقدان مواطن الشغل والإضرار بالاقتصاد الوطني، والإساءة إلى صورة المنظمات الوطنية أمام الرأي العام.



وعبّر المجلس، في بيانه الذي أصدره عقب اجتماعه، يوم 2 نوفمبر 2021، عن استغرابه من التصعيد الاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل، في وقت يتطلب تضافر جهود كل القوى الوطنية والشركاء الاجتماعيين نحو توحيد الصفوف لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب والمعقد الذي تعيشه تونس.



