ارتفاع درجات الحرارة الإربعاء

تشهد درجات الحرارة، الإربعاء، ارتفاعا لتبلغ القصوى منها مستوى 30/25 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 30 و35 درجة ببقية المناطق.



وتشير مصالح الرصد الجوّي إلى أن سرعة الرّياح تتطلب اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س. ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب. وتكون الأجواء مغيمة جزئيا بأغلب مناطق البلاد مع إمكانية نزول أمطار محليّا رعدية بأقصى الشمال الغربي ليلا.



