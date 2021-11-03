ارتفاع درجات الحرارة الإربعاء

تشهد درجات الحرارة، الإربعاء، ارتفاعا لتبلغ القصوى منها مستوى 30/25 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 30 و35 درجة ببقية المناطق.
وتشير مصالح الرصد الجوّي إلى أن سرعة الرّياح تتطلب اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س. ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب. وتكون الأجواء مغيمة جزئيا بأغلب مناطق البلاد مع إمكانية نزول أمطار محليّا رعدية بأقصى الشمال الغربي ليلا.
وتشير مصالح الرصد الجوّي إلى أن سرعة الرّياح تتطلب اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س. ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب. وتكون الأجواء مغيمة جزئيا بأغلب مناطق البلاد مع إمكانية نزول أمطار محليّا رعدية بأقصى الشمال الغربي ليلا.
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