ارتفاع درجات الحرارة الإربعاء

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 08:12 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تشهد درجات الحرارة، الإربعاء، ارتفاعا لتبلغ القصوى منها مستوى 30/25 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 30 و35 درجة ببقية المناطق.

وتشير مصالح الرصد الجوّي إلى أن سرعة الرّياح تتطلب اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س. ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب. وتكون الأجواء مغيمة جزئيا بأغلب مناطق البلاد مع إمكانية نزول أمطار محليّا رعدية بأقصى الشمال الغربي ليلا.

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