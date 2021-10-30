متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 30 أكتوبر ..

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الكاف: إصابة واحدة جديدة بفيروس "كورونا" دون تسجيل وفيات



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، عن تسجيل إصابة واحدة بالعدوى بالفيروس، دون رصد أية حالة وفاة جديدة، وذلك بعد صدور نتائج 51 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 28 اكتوبر الجاري.

ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 19637 إصابة، منها 19621 حالة شفاء، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 692 وفاة، الى جانب إستقرار عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 07 مصابين، 3 منهم في اقسام الانعاش والعلاج المكثف.

وانخفض، أيضا، عدد الخاضعين للحجر الصحي إلى 16 حالة، وهو ما مؤشر عن تواصل تراجع الوباء بصفة ملحوظة في كامل مناطق الولاية، التي بدأت تشهد انفراجا كبيرا في الحركة التجارية والاقتصادية، سيما بعد رفع العديد من القيود التي كانت مفروضة للحد من انتشار الجائحة.





نابل: تسجيل حالتي وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"



سجلت الإدارة الجهوية للصحة بنابل، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات الى 1427 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وفق ما ورد بآخر تحيين دوري صادر عن الإدارة ذاتها، مساء أمس الجمعة.

وتم، على إثر القيام ب169 تحليلا مخبريا بالمخابر العامة والخاصة والعيادات للتقصي حول الفيروس، تسجيل 10 إصابات جديدة أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر بالمائة تقدر ب5،9 بالمائة.

ويبلغ عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من المصابين بفيروس "كورونا"، 11 حالة إيواء، حيث قدرت نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين ب2 بالمائة بالقطاع العام، و3 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 70 بالمائة، مقابل 0 بالمائة بالقطاع الخاص.

وارتفع مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة الى 49889 اصاية، من بينها 120 حالة نشيطة، في حين بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 48342 حالة.





