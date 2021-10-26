تصفيات مونديال قطر - الاتحاد الافريقي يحدد يومي 13 و16 نوفمبر لاجراء اللقاءين الاخيرين للمنتخب التونسي في المجموعة الثانية

Publié le Mardi 26 Octobre 2021 - 12:33قراءة: 0 د, 40 ث
حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم يومي 13 و16 نوفمبر المقبل لاجراء مقابلتي المنتخب التونسي في الجولتين الاخيرتين للمجموعة الثانية ضمن تصفيات مونديال قطر.

ويلاقي المنتخب التونسي يوم 13 نوفمبر خارج القواعد منتخب غينيا الاستوائية فيما يتبارى يوم 16 من نفس الشهر مع المنتخب الزمبي بملعب رادس.

واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ان الاتحاد الافريقي سيحدد في وقت لاحق ملعب المباراة الاولى وتوقيت اللقاءين الاخيرين للمنتخب التونسي في هذا الدور من التصفيات.

ويتصدر المنتخب التونسي، بعد مرور اربع جولات، المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط متقدما بثلاث نقاط عن غينيا الاستوائية وباربع نقاط عن زمبيا فيما ياتي المنتخب الموريتاني في المركز الاخير بنقطة يتيمة.

ويتاهل صاحب الصدارة الى الدور الاخير من التصفيات الذي سيقام بنظام الاقصاء المباشر في لقاءين ذهابا وايابا.

وتبلغ المنتخبات الخمسة الفائزة في الدور الاخير من التصفيات مونديال قطر.

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