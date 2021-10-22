محادثة هاتفية بين وزير الداخلية ونظيره الفرنسي

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 20:45قراءة: 0 د, 31 ث
جرت مساء اليوم الجمعة، محادثة هاتفية بين وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، تم خلالها التطرق إلى "العلاقات المتينة بين تونس وفرنسا" و"آفاق التعاون الأمني مستقبلا بين البلدين"، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي مقتضب للوزارة.

جدير بالتذكير أن الوزير الفرنسي دارمانان كان قد كشف قبل أقل من شهر عن تخفيض بلاده في عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية 2020، بالإضافة إلى دول مغاربية أخرى، لأن تلك الدول ومن ضمنها تونس، ترفض إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين موجودين على التراب الفرنسي، وبالتالي استعادة مواطنيها المقيمين بصفة غير شرعيّة في فرنسا، حسب قوله.



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