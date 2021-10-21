القصرين: أولياء تلامذة مدرسة "الجروالة" بسبيطلة يمنعون أبنائهم من ارتياد المدرسة للأسبوع الثالث على التوالي لغياب النقل

وات -

يواصل أولياء قرابة 40 تلميذا وتلميذة راجعين بالنظر الى المدرسة الإبتدائية "الجروالة" في عمادة الدولاب من معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، منع أبنائهم من ارتياد المدرسة للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على عدم توفر النقل المدرسي الريفي لنقل أبنائهم إلى هذه المؤسسة التربوية التي تبعد عنهم حوالي 5 كلم، وفق تقديرهم.وإحتجاجا على غياب هذا المرفق، تجمع عدد من الأولياء، صباح اليوم الخميس، في بهو المدرسة الابتدائية "الجروالة" للمطالبة بضرورة توفير النقل المدرسي بمنطقتهم في أقرب الآجال لتجنيب أبنائهم عناء ومشقة التنقل مشيا على الأقدام لمسافات طويلة، ما أثر سلبا على صحتهم وتحصيلهم الدراسي وفق تأكيد عدد منهم في تصريحات متطابقة ل(وات).وشدّد المحتجون، على مواصلة منع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة إلى حين تفاعل السلط المعنية مع مطلبهم الشرعي، مشيرين إلى أن مطلبهم قديم وقد تلقوا سابقا وعودا من السلط المحلية والجهوية بتوفير نقل مدرسي للتلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن المدرسة غير أنه لم يتم ذلك إلى اليوم.وردا على ما سبق، أوضح معتمد سبيطلة بالنيابة، صالح بن سعيد، في تصريح إعلامي اليوم، أنه تم استكمال جميع الاجراءات القانونية اللازمة لتوفير النقل المدرسي لتلامذة المدرسة الابتدائية " الجروالة" عبر تسخير نقل ريفي لنقلهم ، مؤكدا أن عملية نقل التلاميذ ستنطلق في غضون الأسبوع المقبل، حسب قوله.