القصرين : الاستعداد لفعاليات مشروع " جرارات الحياة" بسفح جبل سمامة الرامي لتشجير وإعادة الإخضرار لجبال القصرين

وات - تحت شعار "شجرة شجرة جبال القصرين ترجع خضراء"، تنظم جمعية أحلام الطفولة بسبيطلة في ولاية القصرين بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ودائرة الغابات، أيام 30 و31 أكتوبر الجاري و1 نوفمبر المقبل، فعاليات المشروع البيئي والتربوي والثقافي " جرارات الحياة" وذلك بوادي سفيسيفة الواقع في سفح جبل سمامة.



ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تشجير وإعادة الإخضرار والحياة لجبال القصرين الشامخة وتعويض أماكن الدمار والرماد الناتجة عن سلسلة الحرائق التي شهدتها هذه الجبال مؤخرا، وفق رئيس جمعية أحلام الطفولة ، محمد الهادي محمودي.



وذكر محمودي، في تصريح لـ(وات)، أن مشروع " جرارات الحياة " يقوده أطفال الجبال بالأساس بمشاركة منظمات وجمعيات مدنية من القصرين وخارجها على غرار الكشافة التونسية، و الهلال الأحمر التونسي، والجمعية التونسية للشطار الصغار، و جمعية تنمية بلا حدود بالهوارية، و المركز الثقافي الجبلي بسمامة، إلى جانب بلديتي الشرايع - مشرق الشمس وسبيطلة وكل من المندوبية الجهوية للثقافة ومندوبية الشباب والرياضة، ومندوبية التربية والوكالة الوطنية لحماية المحيط، إضافة إلى نوادي الأطفال المتنقلة بكل من مدن القصرين وتالة وسبيطلة.

وبين ذات المصدر أن التظاهرة تتضمن كرنفالا لـ 50 جرارا محملة بـ10 الاف شجرة صنوبر حلبي وعرعار وخروب مع المياه وكل وسائل العمل اللازمة لتنفيذ المشروع، اضافة إلى المشاركين الذين سيتوجهون نحو الأماكن المحترقة في سفح جبل سمامة في محاولة وتحد من أجل تغيير المشهد الغابي من جبال تفحمت بالنيران إلى طبيعة تزينت بالألوان، لافتا بالمناسبة الى أن الكرنفال يتضمن أيضا فقرات تنشيطية وفنية متنوعة لاضفاء أجواء مميزة على حملة التشجير الواسعة.

وبيّن محمودي، في سياق متصل، أنه استعدادا لتنفيذ مشروع " جرارت الحياة" سيتم يومي 24 و28 أكتوبر 2021 تنظيم حملات تنشيطية تربوية وحفلات بالمدارس الإبتدائية المحاذية لجبل سمامة وهي كل من مدارس وادي مساهل، وطربخانة، ومشرق الشمس، وزاوية بن عمار، وسيدي عبد الله، بإمضاء نوادي الأطفال المتنقلة بالقصرين.

وأضاف أنه سيتم يوم 30 أكتوبر الجاري تنظيم ندوة حول دور التشجير في التنمية المحلية بفضاء نادي فنون الجبال بمنطقة " زاوية بن عمار" في سبيطلة تحت إشراف جمعية تنمية بلا حدود، إلى جانب عرض شريط وثائقي حول جبال القصرين على أن تختتم التظاهرة في غرة نوفمبر المقبل بسهرة فلكية مع أطفال مشرق الشمس.

ودعا رئيس جمعية أحلام الطفولة بسبيطلة بالمناسبة أبناء الجهة الغيورين على القصرين إلى المساهمة في هذا المجهود لضمان نجاحه وديمومته حتى يتسنى تعميمه على كافة جبال تونس الخضراء.



