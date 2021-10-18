منوبة : حفل موسيقي لنزلاء مركز رعاية المسنّين في منوبة في احتفالية المولد النبوي الشريف

وات - كان ​نزلاء مركز رعاية المسنّين في منوبة عشية اليوم الإثنين على موعد مع عرض فني موسيقي متنوع الفقرات أثّثه الفنّانان محسن الرايس ونهى رحيّم صحبة مجموعة عطر المدينة إحتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف



وبمزيج من الأغاني الدينية والصوفية والطربية على وقع المناسبة الدينية، وبتحضيرات خاصة من إدارة المركز للمناسبة بما تطلبته من أكلة العصيدة والمشروبات،عاش النزلاء أجواء رائقة تفاعلوا فيها مع الاهازيج والطرب.

وتأتي التظاهرة وفق تأكيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية مراد تمارة لــ(وات) ضمن برنامج إفتتاح الموسم الثقافي الجديد منذ بداية أكتوبر الحالي، والذي شمل المسنّين والطفولة والطلبة.

وأضاف أنّه بالتعاون مع مجموعة من المؤسّسات الشريكة مثل جامعة منّوبة، والمندوبيّة الجهويّة للتربية في ولاية منّوبة، ومركز رعاية المسنّين بمنّوبة، ومركّب الطفولة بدوّار هيشر...) أثّثت المندوبيّة افتتاح الموسم الثقافي 2022/2021 في الجهة، بمجموعة هامّة من التظاهرات والبرامج والعروض الثقافيّة والفنيّة المتنوّعة.

والى جانب عرض المسنّين بمناسبة المولد النبوي الشريف، عاش الطلبة أجواء تظاهرة "إطلالة فنيّة على جامعة منّوبة" بكليّة الآداب والفنون والإنسانيّات أيّام 12، 13، 14 أكتوبر2021 ، وتمّ تقديم عرضين موسيقيّين للفنّان نبيل عبد المولاه يوم والفنّان الأسعد المعتمري ضمن عرض بعنوان "براس من نحاس" ، وعرض مسرحي بعنوان "سماء بيضاء".

كما كان لنزلاء مركّب الطفولة في دوّار هيشر موعد مع عرض موسيقي لفنّان الطفولة سامي دربز بمركّب الطفولة دوّار هيشر يوم الجمعة المنقضي .

وفي اطار تقريب الأنشطة الثقافية من المناطق الريفية وتكريس حق أبناء تلك المناطق في الثقافة ، تمّ عرض برنامج تنشيطي ترفيهي لألعاب الواقع الإفتراضي وثلاثيّة الأبعاد بالمدرسة الإبتدائيّة الريفيّة بالشويقي يوم السبت المنقضي

هذا مع تقديم عرض فرجويّ موجّه للأطفال للفنّان فؤاد الجليدي ومجموعة آخرين من الفنّانين بفضاء من دار الثقافة الجديدة أمس الأحد.

وأثثت المندوبية ايضا ، مجموعة هامّة من العروض المسرحيّة خلال نفس الفترة من شهر أكتوبر 2021 بدور الثقافة وبكافّة الوحدات السجنيّة في الجهة.

وتمّ خلال هذه العروض والتظاهرات احترام كافة تدابير البروتوكولات الصحيّة المخصّصة للعروض الفنيّة في إطار مجابهة خطر جائحة كوفيد- 19 وفق تأكيد مراد عمارة .



