بطولة الرابطة الاولى: النادي الافريقي يكتفي بالتعادل مع مستقبل الرجيش 1-1

وات - اكتفى النادي الافريقي، اليوم السبت، بالتعادل 1-1 بملعب رادس مع ضيفه مستقبل الرجيش في اطار الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



ونجح النادي الافريقي في افتتاح التسجيل بفضل المهاجم ياسين الشماخي في دق 26 الا ان مستقبل الرجيش تمكن من تعديل الكفة عن طريق اللاعب احمد الحاذري في دق 33.



ورغم سعي فريق باب الجديد الى فرض سيطرته الميدانية على مجريات اللعب الا ان كل الفرص التي توفق في خلقها ذهبت ادراج الرياح.



وكان الاولمبي الباجي قد فاز في وقت سابق اليوم بملعب عبد السلام كازوز بجرجيس على الترجي الجرجيسي العائد الى الرابطة الاولى بنتيجة 2- صفر

وسجل جاك بيسان د41 وشهاب الجبالي د62 هدفي الاولمبي الباجي.



وخرج الاولمبي الباجي الذي يدربه شهاب الليلي بفوز ثمين في سباق سيكون صعبا على الجميع باعتبار ان البطولة في مرحلتها الاولى ستقتصر على 7 جولات ذهابا ومثلها ايابا وبالتالي كل نقطة سيكون لها قيمة كبيرة خاصة اذا كانت من خارج الديار.



وتقام يوم غد الاحد ضمن المجموعة الثانية مباراة الاتحاد المنستيري وهلال الشابة في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير ويديرها نعيم حسني.

وضمن المجموعة الاولى يتبارى غدا في في تطاوين (س 15) اتحاد تطاوين مع النادي البنزرتي وسيدير اللقاء الحكم كريم الخميري.



ويذكر ان بقية مقابلات الجولة الافتتاحية تاجلت بسبب مشاركة اربع اندية تونسية نهاية الاسبوع الجاري (الترجي التونسي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي واتحاد بنقردان) في مسابقتي كاس رابطة الابطال وكاس الاتحاد لافريقي.





النتائج:

المجموعة الثانية

في جرجيس

الترجي الجرجيسي صفر

الاولمبي الباجي 2 جاك بيسان (41)/ شهاب الجبالي (62).

في رادس

النادي الافريقي 1 ياسين الشماخي (26)

مستقبل الرجيش 1 احمد الحاذري (33)

الاحد 17 اكتوبر

المجموعة الثانية

في مصطفى بن جنات بالمنستير (س 17 و30)

الاتحاد المنستيري - هلال الشابة نعيم حسني





الترتيب المؤقت

المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه

1-الاولمبي الباجي 3 1 1 0 0 2 0

2-النادي الافريقي 1 1 0 1 0 1 1

-مستقبل الرجيش 1 1 0 1 0 1 1

4-مستقبل سليمان 0 0 0 0 0 0 0

-النجم الساحلي 0 0 0 0 0 0 0

-الاتحاد المنستيري 0 0 0 0 0 0 0

هلال الشابة 0 0 0 0 0 0 0

8-الترجي الجرجيسي 0 1 0 0 1 0 2



المجموعة الاولى

الاحد 17 اكتوبر

في تطاوين (س 15)

اتحاد تطاوين - النادي البنزرتي كريم الخميري







