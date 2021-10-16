اتحاد الشغل يرفض التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي ويعتبرها مساسا بالسيادة الوطنية

Publié le Samedi 16 Octobre 2021 - 17:20قراءة: 0 د, 55 ث
عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم السبت، عن رفضه للتدخلات الاجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية الصرفة تحت اي تعلة، معتبرا إياها مساسا بالسيادة الوطنية.

كما أكد الاتحاد ان الشأن التونسي شأن داخلي يحسم سلميا بين التونسيين، وان كل تدخل خارجي هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها.

ودعا بعض الدول الغربية التي تمارس ضغوطات على تونس إلى مراجعة سياستها تجاه تونس ومراعاة علاقاتها العريقة بها والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب، وإلى دعم تونس بتدقيق ديونها وإلغاء الفاسد منها ومراجعة جدولة ما تبقّى منها أو إعادة استثمارها.

وأدان مجددا "تحريض" بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية ضد تونس بدعوى الديمقراطية، رافضا المساعي الى الاستقواء بالدول الأجنبية وداعيا الى التصدي الى دعوتهم الجهات الأجنبية الى الخوض في الشأن الداخلي لتونس.

وأشار البيان الى "تتالي التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي وتعددها عبر تصريحات مسؤولي بعض الدول أو من خلال تخصيص جلسة للكونغرس الأمريكي حول الوضع في تونس أو الاعداد لجلسة تصويت في البرلمان الأوروبي يوم 19 أكتوبر الجاري وذلك عبر شركات اللوبيينع وبشحن وتحريض من بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية".

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 234343

Amor2  ()  |Samedi 16 Octobre 2021 à 19h 36m |           
الإتحاد مازال يعيش على وهم الماضي ...!!! القوة النقابية الأولى في البلاد ... وإتحاد حشاد ... ومنظمة وطنية...!!! لم يدرك بعد أنه وقع كنسه مع كامل المنظومة السياسية ، حاله كحال النهضة وبقية الأحزاب المفلسة... والدليل أن الزعيم لم يعر أي إهتمام بأي نداء أو إتصال من الإتحاد حتى وإن كان للمساندة أو للإنبطاح أو حتى لتطييح السروال... رحم الله حشاد....

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 16 Octobre 2021 à 19h 17m |           
محاولة رخيصة لاسترضاء رئيس الجمهورية والتقرب منه
فالتدخلات بل الاملاءات لم تتوقف يوما وكانت مقبولة ومرحبا بها بل احيانا مطلوبة من الاتحاد



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