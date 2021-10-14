عجز الميزان التجاري الطاقي يتقلص ب9 بالمائة خلال الثمانية أشهر الاولى من2021 مقارنة ب2020

تقلّص عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 9 بالمائة خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2021، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020. ومرّ العجز من قيمة 3426 مليون دينار خلال الأشهر الثماني الأولى من 2020 إلى 3135 مليون دينار في 2021، وفق ما أظهرته النشرية الشهرية للوضع الطّاقي لوزارة الصناعة والطّاقة والمناجم تمّ نشرها، الخميس.



كما سجلت صادرات المواد الطاقية ارتفاعا في القيمة بنسبة 126 بالمائة كما شهدت الواردات زيادة بنسبة 21 بالمائة على مستوى القيمة.







