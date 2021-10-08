التعادل السلبي يحكم ودية النادي الصفاقسي وهلال الشابة

تعادل النادي الصفاقسي مع هلال الشابة صفر-صفر في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت بينهما يوم الجمعة على ملعب 2 مارس بصفاقس في اطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.



يذكر ان النادي الصفاقسي يستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الاولى بمواجهة ضيفه نجم المتلوي ضمن منافسات المجموعة الاولى لكنه سيتحول قبل ذلك الى نيجيريا خلال الاسبوع المقبل لملاقاة نادي باييلسا في اطار ذهاب الدور السادس عشر لكاس الكونفدرالية الافريقية.

وفي المقابل، يلاقي هلال الشابة في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية مضيفه الاتحاد المنستيري يوم السبت 16 اكتوبر الجاري بملعب مصطفى بن جنات انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف مساء.





