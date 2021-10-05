نابل: تعطّل اشغال جزء من مشروع الطريق الجهوية 27 نابل/منزل تميم بعد قرار احد المقاولين ايقاف الاشغال بسبب عدم الحصول على رخصة رفع الاتربة

وات - ما فتئت إشكاليات إتمام إنجاز مشروع الطريق الجهوية في القسط الرابط بين نابل/منزل تميم تتزايد بعد ان قرر أحد المقاولين الذي عهد له انجاز القسط الثاني من المشروع الرابط بين قربة ومنزل تميم على طول 13 كلم ايقاف الاشغال منذ 3 ايام بسبب تعطّل حصوله على رخصة استغلال مقطع للأتربة بالمنطقة رغم موافقة اللجنة الجهوية الاستشارية للمقاطع على ملفّ طلب الرخصة منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي.



وذكر نبيل بن غالي المدير الفني للمقاولة التي عهد لها إنجاز القسط الثاني من مشروع مضاعفة الطريق الجهوية بين قربة ومنزل تميم في تصريح لــ(وات) الى ان المقاولة وجدت نفسها مجبرة على ايقاف الاشغال منذ ثلاثة ايام بعد ان لم تمكّنها مصالح الشؤون الاقتصادية بولاية نابل من رخصة استغلال مقطع التربة المجاورة لمنطقة المشروع و اللازمة لانجاز الاشغال الأوّلية لنحو 5 كلم متبقية من الطريق رغم موافقة اللجنة الجهوية الاستشارية للمقاطع على اسناد الرخصة منذ منتصف شهر سبتمبرالماضي.



ولاحظ ان المقاولة تواجه اشكالية ثانية تتعلق بعدم الحصول على رخصة لاسباب بيئية تتعلق بتركيز مركزية ثانية لاعداد الخرسانة من الاسمنت المسلح واللازمة لبناء قنطرتين كبيرتين على وادي لبنة وشيبة والتي تقدر احتياجتهما بنحو 14 الف متر مكعب من الاسمنت المسلّح.

وابرز انه رغم تقدم الاشغال بنحو 60 بالمائة إلاّ ان المشروع الذي انطلق منذ سنتين ولم يبق في اجال انجازه الا سنة واحدة ما يزال يواجه جملة من الاشكاليات من بينها تعذّر انجاز أشغال تقوية الطريق وتغليفها على طول 3 كلم بوسط منزل تميم بسبب عدم تدخل الديوان الوطني للتطهير لانجاز اشغال لتهيئة الشبكة وحمايتها الواجب انجازها قبل التدخل لاتمام اشغال التنوير العمومي واشغال الطريق.

وتابع ان المشروع يشهد تعطّلا بسبب استحالة انجاز 80 بالمائة من المفترقات الدائرية المبرمجة (22 مفترقا) بسبب اشكاليات عقارية او اشكاليات في علاقة بشبكات مياه او كهرباء او تطهير او اتصالات والتي ما تزال قائمة سنتين بعد انطلاق المشروع مما اضطر المقاولة بعد ان طلب وزير التجهيز والاسكان خلال زيارته للمشروع يوم 31 اوت باتمام الاشغال بمدّ الطرقات ببعض المناطق في انتظار حل اشكاليات المفترقات الدائرية.

واشارت عفيفة صالح رئيسة دائرة الشؤون الاقتصادية بولاية نابل من جهتها في تصريح لـ(وات) الى "ان اسناد الرخصة لرفع الاتربة للمقاولة مرتبط باستكمال جملة من الوثائق الادارية (من بينها كراس شروط من البيئة وكراس شروط من التجهيز وعقد تسجيل مسجل بالقباضة لمدة الاستغلال وشهادة ملكية محينة) والتي يجب توفرها في الملف من اجل منح رخصة الاستغلال النهائية".

وتجدر الاشارة الى ان مشروع الطريق الجهوية الرابطة بجزئيه الاولين نابل قربة و قربة منزل تميم في انتظار انطلاق القسط الثالث منزل تميم قليبية يواجه عديد الاشكاليات العقارية والادارية والفنية التي مافتئت تؤخّر إتمام الاشغال رغم انطلاقها منذ نحو 3 سنوات بما جعل من هذه الطريق مبعث قلق وتذمّر كبيرين للمستعملين وللسكان المجاورين لمسار الطريق بعد ان باتت الطريق نقطة سوداء بسبب انتشار الاتربة وصعوبة الاستعمال وغياب السلامة.



