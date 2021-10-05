سليانة: 89 طنا كميات "الزقوقو" المتوفرة بالجهة

وات - قدرت مصالح الادارة الجهوية للتجارة وبالتنسيق مع مصالح التنمية الفلاحية بولاية سليانة كميات مادة الصنوبر الحلبي (الزقوقو) المتوفرة بالجهة بحوالي 89 طنا، وذلك في اطار الاستعداد للمولد النبوي الشريف الذي تستعمل بمناسبة الاحتفال به هذه المادة، وفق ماذكره المدير الجهوي للتجارة محمد جابر حريز ل(وات)



وأضاف حريز أن الكميات المتوفرة هي كميات متبقية ومخزنة من الصابة الفارطة بإعتبار أن الموسم الجديد لم ينطلق بعد(ينطلق مع بداية شهر نوفمبر)، لافتا إلى أن الأسعار المتداولة على مستوى الجملة ترواحت بين 26 و27 دينارا فيما فاقت 30 دينارا للكيلو الواحد بالنسبة للبيع بالتفصيل



وقال إن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة تسعى بالتنسيق مع الأطراف المتداخلة لعقلنة الأسعار ومراقبة جودة مادة "الزقوقو" وخلوها من الملوثات، إلى جانب العمل على إحترام شفافية الأسعار في بقية المستلزمات كالفواكه الجافة وغيرها من المواد الأخرى



وأشار حريز في سياق آخر، إلى أن أعوان المراقبة الإقتصادية رفعوا خلال شهر سبتمر المنقضي أكثر من 111 مخالفة إقتصادية بعدد من المواد خاصة بقطاعات التبغ والخضر والغلال والأعلاف والأسمدة الكيميائية إضافة إلى حجز 2100 علبة سجائر و24 قنطارا من مادة السداري و2.5 قنطار من الشعير العلفي، وكميات أخرى من المواد الغذائية مجهولة المصدر، فضلا عن إقتراح غلق 3 محلات تجارية تكررت في حقها المخالفات



ولفت الى أن مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة شاركت في حملات إقليمية بولايات بنزرت وبن عروس و باجة ومن المنتظر أن تنتظم بالجهة في الأيام القادمة حملة إقليمية بمشاركة كل ولايات الشمال الغربي وولايتي بنزرت و بن عروس لتستهدف كل القطاعات.



