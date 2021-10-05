تظاهرة "لمتنا محبتها" تكريما لروح الفنانة التشكيلية سماح حباشي

تكريما لروح الفنانة التشكيلية الراحلة سماح حباشي تنظم وزارة الشؤون الثقافية تظاهرة "لمتنا محبتها" وذلك يوم 09 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة.



وتتضمن التظاهرة التي ستحتضنها قاعة "المبدعون الشبان "عرضا لشريط وثائقي يستعرض مسيرة الفقيدة وشهادات بعض اصدقائها وافراد من عائلتها الى جانب تدشين رواق الفنون "كونسبت ستور" يحمل اسمها مع عرض بعض اعمالها الفنية والانشطة التي قامت بها على امتداد فترة توليها الاشراف على دار الفنون وادارتها للدورة الثانية لايام قرطاج للفن المعاصر .



والراحلة سماح حباشي نحاتة وفنانة تشكيلية ساهمت منذ توليها تسيير المركز الوطني للفن الحي "دار الفنون" في 03 فيفري 2014 في اثراء الساحة التشكيلية حيث اشرفت على تنظيم مجموعة من المعارض الفنية ابرزها معرض "تونس في عيون الزبير" بمدينة الثقافة يوم 26 فيفري سنة 2020 الى جانب ادارتها لايام قرطاج للفن المعاصر في دورتها الثانية سنة 2019 وقد وافاها الاجل المحتوم يوم 10 جويلية 2021 بعد صراع مع فيروس كورونا.



