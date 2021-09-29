وزارة التربية تدعو المتعاقدين المعنيين بالتسوية دفعة 2021 إلى الاتصال بالمندوبيات الجهوية للتربية الراجعين لها بالنظر لتسلم رسائل التعيين

دعت وزارة التربية اليوم الاربعاء المتعاقدين للتدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية المعنيين بتسوية وضعياتهم دفعة 2021 إلى الاتصال بالمندوبيات الجهوية للتربية الراجعين لها بالنظر بداية من

اليوم 29 سبتمبر الجاري على الساعة الثانية بعد الزوال لتسلم رسائل التعيين و الالتحاق بمراكز عملهم بصفة عون وقتي صنف أ2



ويندرج هذا الإجراء وفق ما أوضحته وزارة التربية في بلاغ لها اليوم، في إطار إيفائها بالتزاماتها المضمنة بمحضر الاتفاق المبرم مع وزارة المالية بتاريخ 12 أوت 2020 فيما يتعلق بالنقطة المتصلة بتسوية وضعية ألف من المتعاقدين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بعنوان سبتمبر 2021











