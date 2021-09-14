حمدي النقاز في الزمالك لمدة ثلاثة مواسم

Publié le Mardi 14 Septembre 2021 - 15:21 قراءة: 0 د, 36 ث
اعلن نادي الزمالك، بطل مصر، يوم الثلاثاء عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت عن تعاقده مع المدافع الدولي التونسي حمدي النقاز لمدة ثلاثة مواسم.
وهي التجربة الثانية لحمدي النقاز (28 عاما) مع الزمالك الذي سبق ان دافع عن الوانه من جانفي 2018 الى نوفمبر 2019 قبل ان يتركه وينتقل خلال شهر فيفري 2020 الى نادي سودوفا الليتواني ومنه في جويلية 2020 الى الترجي الرياضي.

وكان حمدي النقاز استهل مسيرته الرياضية في صفوف النجم الساحلي الذي بقي فيه الى غاية سنة 2018.

وكتب حمدي النقاز الذي يشغل مركز ظهير أيمن عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام "سعيد بعودتي من جديد لنادي الزمالك، عودة مختلفة بآمال وتحديات جديدة، أسعى من خلالها لإسعاد الجماهير البيضاء التي أكن لها كل الاحترام والتقدير".

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