أكثر من 66 ألف شخص مدعوّ للتلقيح ضد فيروس كورونا، أمس الأحد، يتخلّفون عن عملية التطعيم

تخلّف يوم أمس الأحد، عن عملية التطعيم ضد فيروس كورنا، 66756 شخصا من بين 99576 مدعوّا لتلقي التلقيح، حسب ما جاء في البلاغ اليومي لوزارة الصحة حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19.وفي المقابل تلقى 32820 شخصا التلقيح موزعين بين 23223 مدعوّ تلقوا الجرعة الأولى و9597 شخص حصلوا على الجرعة الثانية من التلقيح.وارتفع بذلك العدد الجملي للمطعمين إلى مليونين و995 ألفا و622 ملقحا، موزعين بين مليونين و287 ألفا و537 شخصا تحصلوا على الجرعة الأولى و320 ألفا و725 مطعم تلقوا تلقيح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة و 387 ألفا و332 مطعما حصلوا على جرعة واحدة بعد تعافيهم من إصابتهم سابقا بالفيروس.وبلغ العدد الجملي للتلاقيح ستة ملايين و623 ألفا و657 جرعة موزعة بين 4 ملايين و536 ألفا و120 جرعة أولى ومليونين اثنين و287 ألفا و537 جرعة ثانية.وجدّدت وزارة الصحة، في ذات البلاغ، دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض وذلك عبر الآليات التالية :‏• على ⁦www.‪evax.tn‬⁩‏• الرقم الأخضر 80.10.20.21‏•عبر SMS فيه evax على 85.355‏•عبر الضغط على #2021*