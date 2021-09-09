الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف ينتقل الى نادي بيراميدز المصري

وات - اعلن نادي بيراميدز المنتمي لبطولة الدرجة الممتازة المصرية لكرة القدم يوم الخميس عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن التعاقد مع مهاجم المنتخب التونسي فخر الدين بن يوسف.

وهو الفريق المصري الثاني الذي سيتقمص فخر الدين بن يوسف الوانه بعد الاسماعيلي في موسم 2020-2021. وشارك الدولي التونسي مع "الدراويش" في 39 مباراة سجل خلالها 14هدفا.

كما سبق لفخر الدين بن يوسف (30 سنة) ان خاض تجربتين احترافيتين اخريين الاولى في البطولة الفرنسية مع نادي متز سنة 2015 الذي اكتفى معه بلعب 6 مقابلات بلا اهداف والثانية بالدوري السعودي للمحترفين ضمن نادي الاتفاق في موسم 2018-2019 حيث لعب 29 مباراة محققا 7 اهداف.

يذكر ان فخر الدين بن يوسف برز نجمه مع النادي الصفاقسي الذي دافع عن الوانه من 2012 الى 2015. كما انتمى ايضا عقب نهاية تجربته مع نادي متز الفرنسي للترجي الرياضي الذي لعب معه من 2015 الى 2018.

وشارك فخر الدين بن يوسف في 49 مباراة دولية مع المنتخب التونسي سجل خلالها 6 اهداف.





