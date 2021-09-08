الهايكا تسلط خطايا مالية ضد 3 قنوات تلفزية وإذاعة خاصة بسبب البث دون إجازة

أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، اليوم الأربعاء، عن تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار على قنوات ومحطات إذاعية خاصة، وذلك بسبب "استمرارها في ممارسة نشاطات بث، دون إجازة".



وذكرت الهايكا في أربعة بلاغات منفصلة أن الخطايا المالية سُلطت على القنوات التلفزية "نسمة تي في" و"حنبعل" و"الزيتونة تي في" وعلى "إذاعة القرآن الكريم" وذلك إثر اجتماع عقده مجلس الهيئة في 16 أوت 2021.



واوضحت أن هذه القرارات اتخذت ضد المؤسسات الإعلامية المذكورة، من أجل استمرارها في ممارسة نشاطات بث دون إجازة، في مخالفة لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، والتي تقضي بأن "تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب "إجازة إحداث واستغلال قناة" ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري".



من جهة اخرى لاحظت الهيئة أنه سبق وأن تمت دعوة هذه المؤسسات إلى التوقف الفوري عن البث وتمت مراسلتها في الغرض، غير أن استمرارها في البث دون إجازة، يجعلها في وضعية مخالفة للقانون ويعرضها للعقوبات الواردة في الفصل 31 من المرسوم عدد 116.



وينص هذا الفصل على ما يلي: "في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة، تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، خطايا تتراوح بين عشرين وخمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات.



