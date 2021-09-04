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صدور الدليل الثقافي والسياحي لجزيرة جربة

Publié le Samedi 04 Septembre 2021 - 14:34قراءة: 0 د, 24 ث
صدر عن وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية بتونس مؤلف جديد يحمل عنوان "دعوة للاكتشاف : الدليل الثقافي والسياحي لجزيرة جربة"
ويسلط هذا الكتاب الضوء على جوانب كثيرة من تاريخ هذه الجزيرة وتراثها المادي واللامادي واهم المعالم والمواقع والمزارات السياحية والثقافية بها.
وهذا الكتاب متوفر في نقاط البيع التابعة للوكالة في متحف التراث التقليدي بجربة والموقع الاثري برج غازي مصطفي بجربة وجامع فضلون بجربة والموقع الاثري حمام انطونيس بقرطاج ومطار تونس قرطاج ومدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس والمتحف الثري بسوسة.




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