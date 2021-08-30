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مطار تونس قرطاج : حجز مبالغ بالعملة الأجنبية بقيمة 231 ألف دينار

Publié le Lundi 30 Août 2021 - 16:46قراءة: 0 د, 35 ث
حجزت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج، مبالغ من العملة الأجنبية، الأورو، غير مصرّح بها قدرت قيمتها ب231 ألف دينار بحوزة ثلاثة مسافرين أجانب قادمين إلى تونس من وجهات مختلفة، وذلك في إطار التصدي لعمليات تهريب العملة الأجنبية، وفق ما نشرته الديوانة التونسية، الاثنين..

وأفادت الديوانة، أنه تم، امس الاحد، ضبط المبالغ المذكورة مخفية بحقائب المسافرين، الذين نفوا ان يكون لديهم ما يصرحوا به لمصالح الديوانة، ليتم العثور عليها مخفية داخل أمتعتهم.

وأضاف المصدر ذاته ،أ نه وقع تحرير محاضر حجز في الغرض، لمخالفة مقتضيات التشريع الصرفي والتجارة الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن مبالغ العملة الأجنبية المحجوزة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021 بالمكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج قدرت ب 4ر8 مليون دينار.


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