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كرة اليد - سامي المستيري مدربا جديدا للنجم الساحلي

Publié le Vendredi 27 Août 2021 - 19:12قراءة: 0 د, 28 ث
وات - اعلن النجم الساحلي يوم الجمعة انه عين المدرب سامي المستيري للاشراف على فريق اكابر كرة اليد لمدة موسم واحد قابل للتجديد.
وسيخلف سامي المستيري على راس الاطار الفني لفريق جوهرة الساحل الجزائري كمال عقاب الذي غادر في اتجاه اهلي دبي الاماراتي.
كما اعلن النجم الساحلي عن استعادة خدمات لاعبه اشرف السعفي بموجب عقد لمدة موسم واحد. وكان اشرف السعفي غادر النجم الساحلي خلال الصائفة الماضية لخوض تجربة احترافية في الخليج ضمن نادي اهلي دبي الاماراتي.

وستستانف البطولة الوطنية لكرة اليد نشاطها في ما تبقى من الموسم الرياضي 2020-2021 خلال شهر سبتمبر القادم.

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