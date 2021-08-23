الكويت تمنح تونس آليات اطفاء حرائق وصهاريج مياه وآليات تدخل سريع في الأماكن الصعبة

حلت، ظهر اليوم الاثنين 23 أوت 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتان عسكريتان كويتيتان محملتان بآليات اطفاء حرائق وصهاريج مياه وآليات تدخل سريع في الأماكن الصعبة منحتها دولة الكويت لتونس في إطار تعزيز قدرات بلادنا على التصدي للكوارث الطبيعية.وتم تسلم هذه الآليات بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، و رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، وعلي أحمد الظفيري، سفير دولة الكويت بتونس.