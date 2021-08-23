Babnet Babnet  Farid - جمال جمال  

الكويت تمنح تونس آليات اطفاء حرائق وصهاريج مياه وآليات تدخل سريع في الأماكن الصعبة

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 18:38قراءة: 0 د, 26 ث
حلت، ظهر اليوم الاثنين 23 أوت 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتان عسكريتان كويتيتان محملتان بآليات اطفاء حرائق وصهاريج مياه وآليات تدخل سريع في الأماكن الصعبة منحتها دولة الكويت لتونس في إطار تعزيز قدرات بلادنا على التصدي للكوارث الطبيعية.


وتم تسلم هذه الآليات بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، و رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، وعلي أحمد الظفيري، سفير دولة الكويت بتونس.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231188



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 23 أوت 2021 | 14 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:34 19:02 16:05 12:29 05:43 04:10
Babnet
33°
Babnet35°Babnet% 40:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2536°-2736°-2636°-2834°-26
  • Avoirs en devises
    19793,8

  • (23 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,27892 DT        1$ =2,80918 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 aout)   1485,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة