البنك المركزي: تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة بما يعادل 123 يوم توريد

وات - بلغ احتياطي تونس من العملة الأجنبية، إلى حدود أمس، الإربعاء 18 أوت 2021، نحو19731 مليون دينار أي ما يعادل 123 يوم توريد، مقابل 4ر21676 مليون دينار أو ما يعادل 143 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من سنة 2020. وسجّل الاحتياطي من العملة تراجعا ب4ر1945 مليون دينار ( ما يعادل 20 يوم توريد) ، وفق آخر معطيات نشرها البنك المركزي التونسي، الخميس.



كما يعزى الانخفاض في صافي الاحتياطي، وفق البنك المركزي، إلى انخفاض العائدات السياحية بنحو 9ر71 بالمائة إلى غاية يوم 10 أوت 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وتقدر هذه العائدات بنحو 7ر1317 مليون دينار.



